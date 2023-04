Addio a Cinquepalmi Porto e vela in lutto "Con lui si chiude un ciclo irripetibile"

di Elisabetta Ferri

Quella linea di confine fra cielo e mare che guardava all’orizzonte quand’era al timone adesso l’ha solcata. Michele Cinquepalmi, una grossa parte della storia del porto, se n’è andato ieri notte a 75 anni. La notizia ha fatto il giro delle associazioni portuali in pochi minuti provocando grande commozione. La sua figura – i capelli bianchi fluenti, baffi, basettoni, occhi azzurri – era inconfondibile fra le vele. E’ stato l’uomo che ha coordinato la grande traversata oceanica del 1992 in occasione delle Colombiadi con il Chica Boba, l’uomo di fiducia di Rinaldo Gasparini, in seguito il comandante che ha avuto l’idea e l’ardire di formare il primo equipaggio femminile delle Marche nel 2008 con il Chica Magnum. Aveva cominciato navigando sul Rosso di Sera insieme al progettista Giuliano Guidi, scomparso anche lui un mese fa circa, poi altre imprese sul Chica 2000, con le magliette fuxia che erano il simbolo dei suoi equipaggi. "Con lui se ne va una generazione che ha fatto la vela pesarese a certi livelli – afferma Renato Morsiani -. Michele, Edo Ziccarelli e mio padre Paolo avevano in comune valori come la gratuità e la condivisione con chiunque avesse voglia di andare in mare insieme a loro e questo ha creato una cultura e un movimento di amici in mare dagli anni ’80 fino ad oggi. Hanno trasmesso una filosofia di vita. Quando l’Assonautica lo ha insignito del premio ‘Amico del mare’ nella motivazione avevamo scritto che aveva fatto della sua passione un amore. Cinquepalmi era universalmente riconosciuto come un vero marinaio".

Concetti totalmente condivisi da Massimo Perrone, per lunghi anni presidente della Compagnia della Vela: "Con la scomparsa di Cinquepalmi dopo quella di Morsiani, Ziccarelli e Del Romano si chiude un’era, un ciclo irripetibile. Fortunato chi ha potuto viverlo. Arrivare al porto e non trovarci Michele sarà stranissimo, era in simbiosi con quell’ambiente, un personaggio incredibile: tanti ragazzi hanno cominciato ad andare in barca grazie a lui e gli devono moltissimo, ha fatto appassionare più generazioni alla vela perché le porte del Chica Boba erano sempre aperte". Commosso il ricordo di Francesca Flamini, che con lui aveva costituito l’equipaggio fuxia al femminile: "Lo avevo conosciuto a Valencia in occasione della Coppa America, dove il Chica Magnum fungeva da barca appoggio, gli piacque subito l’idea e al ritorno diventò realtà. Michele è stato un regalo per tutte noi – dice la skipper -, una fortuna essersi trovati: ci siamo sostenuti, aiutati, divertiti, abbiamo anche ‘scagnarato’ qualche volta ma soprattutto ci siamo voluti bene profondamente. Restavo per ore ad ascoltare affascinata le sue storie di mare, mi mancherà moltissimo e quando uscirò in mare penserò sempre a lui".

Cinquepalmi lascia la moglie Marina e i figli Luca e Max, ai quali ha trasmesso la sua eredità più grande, l’amore per il mare e l’abilità al timone. Saranno in tantissimi a dargli l’ultimo saluto lunedì alle 15 nella chiesa di Loreto. Domenica alle 18 il rosario, sempre a Loreto.