Addio a Claudio Fanetti Fu padre guardiano dei francescani

Sarà ricordato domani con una celebrazione in san Francesco alle ore 18,45 padre Claudio Fanetti, fino a due anni fa guardiano del convento dei francescani urbinati, scomparso lo scorso 5 aprile. La notizia giunge da Arezzo, dove era stato trasferito di recente in seguito ad una malattia. Il religioso, a capo del cenobio urbinate per diversi anni, era originario di Pisa dov’era nato nel 1962. Nel 1986 è maturata la sua vocazione con l’ingresso nel postulandato dai frati minori conventuali ad Assisi. Ha emesso la professione solenne nel 1993. Da allora, è stato in vari conventi, da San Miniato a Pistoia, da Tirrenia ad Urbino. Ultima destinazione in Sardegna, ad Oristano, dove si è sentito poi male e da lì è stato portato prima all’ospedale di Cisanello, ed in seguito, vista la situazione irreversibile, nel convento di Arezzo, dove ha cessato di vivere. Le esequie si sono svolte ieri mattina ad Arezzo. g. v.