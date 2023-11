Addio a Conti: grandi inchieste nella carriera

E’ morto Guglielmo Conti (foto). Aveva 90 anni. E’ stato il colonnello provinciale dei carabinieri che ha traghettato la caserma dell’Arma da piazzale Cinelli, davanti all’ospedale, nella nuova sede di via Salvo D’Acquisto. "Aveva seguito tutto l’iter – racconta il figlio Massimiliano anche lui ufficiale dei carabinieri ed a Pesaro dal 2007 al 2012 – e con un pizzico di rammarico non era riuscito però ad inaugurarla perché era stato trasferito al comando generale di Firenze". Guglielmo Conti negli anni del suo comando (dall’85 all’89) ha avuto due casi molto casi di alta delinquenza: la banda Urbanovic che colpiva con sequestri, stupri e rapine soprattutto nell’entroterra fanese e quindi con una banda di contrabbandieri dell’ex Jugoslavia che trafficava non solo in sigarette ma anche in droga e armi con sbarchi notturni sempre nella costa fanese. Una vicenda conclusasi con un conflitto a fuoco dove rimase ferito anche un maresciallo. In virtù del delicato ed anche pericoloso lovoro svolto Guglielmo Conti venne trasferito al comando della legione di Firenze. Andò in pensione con il grado di generale. Lui laureato in Giurisprudenza, in seguito, per passione, si laureò in Sociologia ed in Comunicazione per continuare sia a collabore con i giornali - scrisse anche per La Nazione di Firenze – e quindi anche per continuare il suo lavoro: aprì in città una agenzia investigativa. "Era orgoglioso delle sue origini palermitane ma a Pesaro si era trovato bene ed aveva anche buone relazione per cui decise di comprare casa in città", continua il figlio Massimiliano. Negli anni ha ricoperto diverse cariche all’interno delle associazioni d’Arma e divenne anche presidente dell’Unuci. Lascia oltre la moglie Guglielma due figli, Antonio e Massimiliano. I funerali oggi alle 9 nella parrocchia di San Paolo Apostolo alla Tombaccia.