Addio a Corrado Piccinetti. Era il simbolo del mare

Si è spento nella notte tra l’1 e il 2 novembre Corrado Piccinetti, 82 anni, biologo marino e docente universitario, simbolo della ricerca e della cultura del mare. Colpito da un malore lo scorso 16 settembre, era stato ricoverato prima all’ospedale di Torrette e poi al Santa Croce di Fano. Da allora le sue condizioni erano apparse gravi, seguite con affetto e apprensione da tutta la città. Una decina di giorni fa era stato trasferito in una residenza per lungodegenza a Cagli, dove è morto l’altra notte, assistito dalla moglie Gabriella e dalle figlie, accorse da Trento e da Londra.

Nato a Fano nel 1943, Piccinetti è stato per decenni direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca, centro di eccellenza dell’Università di Bologna, con cui ha collaborato fino agli ultimi anni. Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, ha dedicato la vita allo studio delle risorse dell’Adriatico e del Mediterraneo, partecipando a progetti internazionali e formando generazioni di ricercatori. Appassionato divulgatore, sapeva unire rigore e umanità, raccontando il mare come un bene prezioso da conoscere e rispettare. Fano lo ricorda anche come padre fondatore della Confraternita del Brodetto, custode delle tradizioni marinare e della memoria collettiva di una città che nel mare ha la sua identità più profonda.

I funerali si terranno mercoledì alle ore 11 nella chiesa Gran Madre di Dio. La città intera si stringe alla famiglia con affetto e riconoscenza per un uomo di grande cultura anche nell’ambito enogastronomico, che ha lasciato una traccia indelebile nella vita culturale e sociale di molte associazioni della città.

A darne notizia, tra i primi, è stato il sindaco Luca Serfilippi: "È un dolore grande per Fano. Corrado Piccinetti ci ha lasciati: biologo marino, professore, ma prima di tutto un uomo luminoso, capace di parlare al cuore e di farci guardare il mare con occhi nuovi. Chi lo ha conosciuto ricorda il sorriso, la gentilezza, l’energia buona con cui ha educato generazioni all’amore e al rispetto per il nostro ambiente. Alla moglie Gabriella, alle figlie e a tutta la famiglia va il mio abbraccio e quello dell’intera città. Grazie, Corrado. Ci lasci una rotta chiara: continuare a prenderci cura del mare".

