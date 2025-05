Addio a Davide ’Spina’ Patrignani, stroncato da una malattia

Un altro ’Spina’ che ci lascia. A pochi giorni di distanza da Alberto Spinaci, giovedì sera è mancato Davide ’Spina’ Patrignani (a destra). Lo conoscevano con questo soprannome i tifosi della Vuelle, con cui Davide aveva condiviso la curva biancorossa. Il cordoglio in città è grande e in rete si leggono toccanti messaggi di addio, soprattutto perché ’Spina’ era un ragazzo di una simpatia unica, oltre che di buon cuore.

Per anni era rimasto vicino a quello che lui chiamava il "Biondo", un suo caro amico rimasto paralizzato, che andava spesso a trovare per portargli un po’ di conforto e col quale si scattava dei selfie, sempre rispettosi della situazione, per ricordare che esisteva ancora. Amava la musica ed era un ottimo batterista. Purtroppo la sua vita è stata stroncata a soli 54 anni da una malattia feroce.

"Il mondo ha perso una di quelle persone che fanno bene al cuore di chi gli sta accanto - scrive la Boom Baskin Pesaro, dove giocava accanto ai diversamente abili -. Parleremo di te, del tuo stile, della tua ironia e del modo perfetto in cui rendevi tutto più leggero".