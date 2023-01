Addio a don Augusto Sani. Aveva 91 anni

E’ morto ieri a Urbino monsignor Augusto Sani, noto membro del clero cittadino. Residente da tempo presso la casa del clero di via Nelli, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì all’età di 91 anni. L’arcivescovo e il clero ricordano in una nota "il suo ministero sacerdotale svolto a servizio della Chiesa locale come Cancelliere e Vicario giudiziale diocesano, nel capitolo dei canonici della Cattedrale di Urbino, nell’amore e nella diffusione della bellezza della Musica sacra e in compagnia dell’esperienza della Fraternità di Comunione e Liberazione e lo affidiamo all’abbraccio misericordioso di Cristo Sacerdote e Buon Pastore perché partecipi al canto della liturgia celeste".

Don Augusto è stato per molti anni la guida della schola cantorum della cattedrale, dirigendo il coro che accompagnava alcune delle celebrazioni domenicali e festive, lasciando solamente alcuni anni or sono per l’età avanzata. Membro del capitolo dei canonici della cattedrale, antico ente che nei secoli scorsi raccoglieva quei sacerdoti deputati alla celebrazione delle varie funzioni del duomo, oggi rimasto pressoché solo come titolo onorifico, è stato anche assistente del movimento di Comunione e Liberazione locale. La camera ardente, presso la Casa del Clero sita in via Ottaviano Nelli 8 (sotto la chiesa della SS.ma Annunziata) sarà aperta fino a tutta la mattinata di oggi. Le esequie saranno celebrate dall’Arcivescovo Tani oggi alle ore 15 nella Cattedrale di Urbino.