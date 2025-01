Addio a Flavio Vitali, Santa Veneranda in lutto

Cordoglio nel quartiere di Santa Veneranda e non solo per la scomparsa di Flavio Vitali, 74 anni, dirigente storico della locale società di calcio. "Nostro dirigente e prima ancora nostro calciatore - dice il ‘patron’ della società sportiva Mario Morazzini - perdiamo un amico e soprattutto una persona mite, contraddistinta da una bontà unica. Vitali è stato uno dei primi giocatori a indossare e onorare la maglia ‘orange’ del S.Veneranda a fine anni ’70. Successivamente è diventato dirigente per tanti anni al servizio della Polisportiva S. Veneranda poi confluita nel progetto Ies S.Veneranda. Tutta la società manda le più sentite condoglianze alla famiglia. La vittoria di oggi la dedichiamo a lui. Rimarrà sempre nei nostri cuori". Flavio Vitali era una persona molto conosciuta a Pesaro oltre che per la sua passione sportiva anche per il lavoro di agente di commercio. I funerali si volgeranno martedì alle ore 14,30 nella chiesa di Cattabrighe.

Nella foto: il dirigente del S.Veneranda Flavio Vitali