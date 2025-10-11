Addio a Giancarlo Carlini. L’imprenditore aveva 89 anni, fu un pioniere nel settore del mobile

È morto Giancarlo Carlini, aveva 89 anni ed è stato uno dei pionieri del mobile pesarese, nonché grande sportivo e tra i fondatori del circolo tennis Baratoff. Carlini è deceduto improvvisamente in casa, giovedì sera. La storia della sua azienda, tra le prime a produrre mobili a Pesaro negli anni del boom economico, inizia nel dopoguerra quando il padre di Giancarlo, Enrico, resta infortunato per lo scoppio di una mina, e lui per mantenere la famiglia inizia a lavorare a 11 anni come garzone di bottega.

Nel 1960 la decisione di mettersi in proprio e aprire la prima attività in via Andrea Costa. Mobili fatti a mano, piallati sotto un cielo di stelle, come ricordava lo stesso Giancarlo a rimarcare che all’inizio non c’era nemmeno il tetto. Per decenni la ditta Carlini è stata una delle aziende di riferimento del territorio e non solo, fino alla scelta del figlio Riccardo di passare dalla produzione alla commercializzazione nell’attuale sede tra Pesaro e Fano. Una felice storia di famiglia. Giancarlo ha sempre avuto al suo fianco la moglie Vera Massalini, a cui era intimamente legato da un rapporto di amore e stima reciproca, e che lui stesso definiva “Magica”, a sottolineare una intesa intensa, vera, bellissima nel lavoro come in casa. E’ stata proprio la moglie a spronarlo negli anni in cui era più affaticato.

Una coppia unita e affiatata da cui sono nati tre figli: Loredana, avvocato, Riccardo che gestisce l’azienda di mobili tra Pesaro e Fano, e Andrea, titolare della nota cantina che produce vini di pregio sul San Bartolo, che gli hanno dato cinque splendidi nipoti: Giulio, Fabio, Flavia, Teo e Antonio, oltre ai pronipoti Enea e Carlo. Giancarlo è stato anche un grande sportivo: da ragazzo, negli anni ‘50, aveva giocato come terzino nella Victoria.

Tra i fondatori del circolo tennis Baratoff, oltre che frequentatore dell’allora Garden club sulla Panoramica San Bartolo e del Circolo mobilieri, appassionato sciatore (“Tarzan scia” amava dire scherzando nelle memorabili giornate in montagna), ha amato il mare profondamente, praticando nuoto con assiduità e partecipando per una quarantina di edizioni alla “Nutata longa”, fino all’età di 80 anni e oltre, collezionando coppe su coppe. Un amore a tutto campo per la vita, il suo, che, diceva, "va vissuta in ogni momento, non c’è tempo per stare male".

Un papà e un marito, ricorda la sua famiglia "affettuoso, protettivo, che ci ha trasmesso valori veri che ci porteremo nel cuore per sempre, oltre questo momento di grande dolore".

Il funerale si svolge oggi, sabato 11, alle 15 nella chiesa del Porto, la stessa dove oltre sessant’anni fa si era sposato con Vera, l’altra metà della sua vita.

d. e.