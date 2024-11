Addio a Gianni Cesarini il pioniere pesarese della protezione civile

All’età di circa 92 anni, è scomparso l’altro ieri all’ospedale di Pesaro il geometra Gianni Cesarini, "Giannino", autentico pioniere delle strutture di protezione civile e intervento in caso di calamità naturali. A capo del Reparto Mezzi Speciali della Provincia di Pesaro e Urbino, di cui era dipendente come dirigente, Cesarini aveva creato una struttura che era una perfetta "unità di intervento" indipendente, in grado di funzionare autonomamente. Lunga la serie di tragedie e calamità che attraverso gli anni hanno visto la sua tempestiva e ipresenza e l’opera umanitaria e tecnicamente efficace del suo Reparto, a cominciare dall’alluvione di Firenze del 1966, al terremoto del Friuli del 1976 e in special modo a quello dell’Irpinia del 1980 per il quale il presidio pesarese da lui guidato fu presente a S.Angelo dei Lombardi, epicentro di quella tragedia, per parecchi mesi. I funerali si svolgeranno lunedì alle 14,30 a Osteria Nuova.