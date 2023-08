Addio a Gino Pianosi, l'uomo che portò il tennis a Fano

Ieri se ne è andato, all’età di 91 anni, Gino Pianosi, un nome da sempre associato al mondo del tennis fanese, in particolare al Circolo tennis Trave che, con la sua presidenza, ha raggiunto il massimo dei risultati. La notizia della sua morte ha colpito i tanti fanesi che lo conoscevano e che, nel corso degli anni, avevano con lui condiviso la passione per il tennis.

Quel tennis a cui Pianosi aveva dedicato la vita ed alcune scelte importanti che lo avevano spinto da comandante di Lungo Corso ad abbandonare quella professione per seguire la grande passione per il tennis.

Da giocatore prima e da dirigente poi, molte delle storie legate al Circolo di Fano vedono la firma di Gino Pianosi. Come quella, ad esempio, di aver portato in città i primi "palloni" per poter praticare questo sport anche con condizioni meteo avverse. Oppure, insieme ad un altro storico personaggio del Circolo, Francesco Biagiotti, aver organizzato per alcuni anni il torneo femminile da 75.000 dollari.

Non è un caso, insomma, se sotto la sua presidenza, il Circolo tennis Fano è diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale. Purtroppo la malattia lo aveva colpito da tempo e ieri è arrivata la triste notizia della sua scomparsa.

I funerali di Pianosi, che lascia la moglie e due figli, si terranno lunedì, alle 9.30, alla chiesa del porto.

an . mar.