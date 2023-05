Addio a Giorgio Giorgiani, bellissima anima (e voce) di Pantano

Se ne va un’altra delle anime belle di Pantano, una di quelle persone che senza clamori hanno vissuto la propria vita lasciando però un segno in ogni ambiente che hanno frequentato. Qui sta la grandezza di questo piccolo gigante. Giorgio Giorgiani è scomparso domenica 14 maggio a 84 anni e, nonostante l’ultimo periodo fosse stato costellato da diversi problemi fisici, non ha mai mollato i suoi impegni né le sue passioni. Fortemente e lungamente impegnato in tutte le attività della parrocchia dei Cappuccini, sempre fra gli organizzatori di Pantano ‘85, era anche componente della compagnia dialettale "Il Cavalcavia" dove la sua verve e la sua ironia avevano trovato un bel modo di esprimersi. Ma aveva un altro dono, una bellissima voce, che per vent’anni gli ha consentito di essere uno dei cantori del coro San Carlo con cui ha partecipato a tante tournée. Da pensionato, insomma, non era mai rimasto inattivo. E nel suo lavoro, era stato un funzionario dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, aveva messo profonda dedizione, sempre disponibile ad aiutare gli agricoltori. Sposato con Anna Maria Battistini, il grande amore della sua vita, ha messo al mondo due figli, Andrea e Nicola, e godeva ora della compagnia dei due nipotini. Era anche un grande sportivo, di quelli che lo sport amano farlo e non guardarlo: agile sulla bici da corsa, dove staccava tutti sulle salite grazie al suo fisico leggero, amante della montagna in estate e in inverno, fra passeggiate e sciate con gli amici di sempre, a cui dava molto con generosità e slancio. Gli piaceva molto stare in compagnia e renderla allegra, nei rifugi di montagna intonare un coro quando le fatiche delle escursioni si scioglievano davanti a un piatto di polenta e un bicchiere di vino. Un uomo mite, Giorgio, ma pieno di energie, gentile e premuroso con tutti. Chi vorrà dargli l’ultimo saluto potrà farlo nella sua amata chiesa dei Cappuccini, domani alle 15.30. Oggi alle 18 verrà recitato il rosario in sua memoria.

Elisabetta Ferri