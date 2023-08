Addio a Giorgio Lugli, suonò con Chet Baker

Giorgio Lugli (foto), un pezzo di storia della musica pesarese, se ne è andato in silenzio. Il bassista si è spento a 74 anni dopo una lunga malattia venerdì nella sua casa di Monteciccardo dove viveva da qualche anno con la moglie Rosy in mezzo a dischi, fotografie e al suo amatissimo e inseparabile Precision bass Fender. Oggetti che testimoniavano il suo profondo legame con la musica e con tanti artisti del territorio con cui ha collaborato. Ricordi di serate memorabili che lo hanno visto protagonista. Dalle prime uscite in pubblico nei primi anni Sessanta con i Killer fino alla fondazione nel 1965 dei mitici LOG. Con lui Claudio Cardelli, Vito Nacci, Eugenio "Gege" Giordani, Giancarlo "Giangio" Del Vecchio, Riccardo Marongiu e tanti altri. Poi le magiche serate al Cà Nova jazz club di Giuliano Asquini con il meglio del jazz nazionale.

Magiche notti in cui Giorgio ebbe l’onore - assieme agli amici Gianni Giudici e Giovanni Amori - di suonare con due mostri sacri del jazz come McCoy Tyner e Chet Baker. Nel 1996 era poi riuscito a rifondare i Log coronando un suo sogno: far suonare la sua band con il mitico Brian Auger; cosa che accadde una decina d’ anni dopo in almeno un paio di occasioni.

Ma Giorgio Lugli negli ultimi anni è rimasto profondamente segnato dall’incidente del figlio Massimiliano rimasto in coma 6 anni e mezzo e scomparso lo scorso anno. Una morte che si è aggiunta a quella dell’amico fraterno Eugenio "Gege" Giordani, compagno di tante avventure musicali. Oltre alla moglie Rosy lascia la figlia Eleonora. I funerali si terranno lunedì alla Chiesa del Beato Sante di Mombaroccio alle 10.15.