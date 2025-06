Addio a Giorgio Romani, democristiano di ferro

Una vita nella Democrazia Cristiana, poi l’approdo al Pd: si è spento a 86 anni Giorgio Romani, storico militante politico pesarese. Lo ricordano Giampiero Bellucci, segretario comunale Pd, e Giuseppe Cavallo, segretario del circolo Pd Pantano: "Giorgio aveva aderito al Pd ed era attivo nel circolo di Pantano. Era stato e continuava ad essere un vero democristiano, appassionato, nostalgico della sua esperienza nelle file del partito come organizzatore, e poi come eletto nelle istituzioni: consigliere comunale, consigliere provinciale, legatissimo agli esponenti di punta della Dc pesarese. Dopo la crisi dei partiti della prima Repubblica, era rimasto attento e attivo, aderendo con il suo temperamento e passione al Pd, impegnandosi nell’attività del circolo di Pantano e a sostenerne i tesserati alle elezioni comunali. Ci legava una cordialità e una stima reciproca – concludono i due esponenti Pd – e ci accomunava la passione politica per la città e per la crescita democratica del nostro Paese". Il funerale si terrà martedì alle 15 nella sua Chiesa dei Cappuccini.