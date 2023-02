Addio a Giovanni Bischi, contradaiolo doc

Urbino saluta un amato contradaiolo e arciere: a 55 anni, è morto Giovanni Bischi. Pilastro di Lavagine e vicepresidente della Compagnia Feltria Arcieri di Urbino, si è spento domenica dopo alcuni mesi di malattia. "Giovanni animava tutto, dalle cene ai laboratori, fino al Carnevale. Era un mattatore – racconta Luca Ovarelli, vicepresidente dell’associazione “Le contrade di Urbino“ –. Spesso era lui ad avviare le iniziative: lo ricordo come una persona che innescava tutto quanto ci fosse da fare, oltre che capace di coinvolgere i giovani. Era instancabile, la sua mancanza si sentirà".

A guidare la Contrada di Lavagine, nell’ultimo periodo di vita di Bischi, è stato Michele Bianchini, che definisce la sua morte "tra le notizie più terribili che potessi aspettarmi, anche se sapevo non stesse bene. Lo conoscevo dall’adolescenza e per la Contrada era un caposaldo, pieno di idee e attento alle esigenze altrui, nonché padre esemplare. Ci mancherà, anzi, fatico a pensare a eventi in sede senza di lui, che, per altro, era uno dei principali animatori delle feste di Lavagine. Ciao, grande Giovi, da lassù fai volare un verde aquilone".

Fu proprio un gruppo di contradaioli ad avviare la Compagnia Feltria Arcieri di Urbino. Tra loro, lo stesso Bischi, che il presidente Marco Marcheggiani ricorda così: "È stato uno dei primi con cui abbiamo legato io e i ragazzi che hanno fatto il corso di avviamento al tiro con me. Finite le lezioni, ci ha preso sotto alla propria ala per farci innamorare di questo sport e vivere con il gruppo. Da lì è nata un’amicizia che ci ha portato a condividere momenti e avventure. Era buono e amichevole. Un po’ duro, sì, fermo sulle proprie posizioni, ed è capitato di scontrarsi, a volte, ma poi tornava tutto come prima perché rispetto e amicizia non sono mai mancati. Non potrò mai dimenticarlo".

Bischi lascia la moglie Letizia, il figlio Fabio e i fratelli Carla e Paolo. Oggi, alle 15, il funerale al Duomo.

Nicola Petricca