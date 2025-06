Addio a Irene, ha attraversato le stagioni della storia

Se n’è andata per sempre sabato scorso all’età di 103 anni Irene Mariani in Grassi di Piandimeleto. Grande lavoratrice (si è dedicata per anni all’agricoltura, quella con la zappa!) era conosciuta nella frazione di San Sisto e in paese per la sua bontà e dedizione alla famiglia. Per i 100 anni fu nominata (foto) "sindaco per un giorno".

"Una vita lunga un secolo - il ricordo della Comunità di San Sisto letto ieri in chiesa al funerale - vissuta con dignità e saggezza, che ha attraversato la storia lasciando tracce silenziose ma profonde nel cuore della nostra comunità. Irene è stata testimone del tempo, memoria viva di un mondo che cambia, radice forte nel terreno della nostra piccola terra. È rimasta lucida fino all’ultimo, con quello sguardo attento e pieno di vita che ancora parlava al presente. Accanto a lei, con amore e dedizione, la nuora Elena: una presenza costante e premurosa, che le è stata vicina con affetto giorno dopo giorno, legame fatto di cura, rispetto e delicatezza, che ha dato conforto e dignità agli ultimi anni di Irene".

am.pi.