Addio a Katia Migliori, intellettuale raffinata La cultura in lacrime

È scomparsa Katia Migliori (foto): in lutto il mondo culturale fanese. La professore è morta nella mattinata di ieri in ospedale dove era stata ricoverata dopo che un malore l’aveva colpita in casa. Docente all’Università di Urbino, la professoressa Migliori era una intellettuale raffinata e originale, scrittrice e saggista. Così la ricordano il poeta Marco Ferri e il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori: "Era una schermidora, e la sua vita è stata piena di incroci. E’ stata punto di riferimento intellettuale di centinaia di studenti; ha dato vita nel 1982, insieme a Gianni D’Elia, alla rivista ‘Lengua’, ha fondato il Centro studi ‘Mario Luzi’ di Montemaggiore al Metauro, ha collaborato più volte con Passaggi Festival. L’ultima sua opera l’ha pubblicata alla fine del 2022 la casa editrice Aras: un volume con contributi inediti su Pasolini. Fin qui la stringata nota biografica ma chi ha avuto la buona sorte di conoscerla e frequentarla sa quanto Katia fosse una letterata di grande raffinatezza, originale, sempre fuori binario, elegante nelle parole e nei gesti. Amava e studiava e scriveva di Maurice Blanchot, Edmond Jabes, Mario Luzi e Pasolini, tanto da chiamare il suo amato figlio proprio Pier Paolo". I funerali della professoressa Migliori si svolgeranno domani mattina alle 10.30 al cimitero dell’Ulivo.