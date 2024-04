Addio a Lonzi, simbolo dei ristoratori

E’ morto Paolo Lonzi, storico albergatore e ristoratore urbinate. Si è spento a 67 anni dopo una malattia. Era solito vederlo a passeggio, tra via Raffaello e Santa Margherita, con il suo affezionato cane.

"Urbino piange un suo caro concittadino, famoso albergatore e ristoratore che per 50 anni ha dato lustro alla città ducale con le sue innumerevoli attività, prima con il ristorante il Coppiere, oggi Osteria della Stella, e poi con l’albergo Raffaello - lo ricorda Gianluca Carrabs socio Slow Food e da sempre legato alla famiglia Lonzi, in particolare con il figlio Giulio nell’impegno politico con i Verdi -. Paolo Lonzi, dottore in sociologia, entrò giovanissimo a far parte dei vigili urbani presso il Comune di Gabicce Mare dove, assegnato al reparto motociclisti, scortò numerose edizioni del Giro d’Italia. Trasferitosi poi presso il comando di Urbino rimase in servizio fino al 89 quando per malattia alle mani, dovette interrompere il servizio. Sin da bambino, d’estate al termine della scuola, aveva sempre lavorato presso i grandi hotel della riviera insieme al suo amico fraterno Giorgio Rossi e questa esperienza gli permise di tornare a lavorare nell’albergo della famiglia Pecci, in qualità di direttore dell’hotel Raffaello. Nei primi anni 90 insieme a Nadia Pecci, sua ex moglie, acquisirono lo storico ristorante Il Coppiere e ne trasferirono la sede da piazzetta della Morte ai nuovi spazi affacciati su via Raffaello, per poi cederlo nel 2009 e tornare a lavorare in hotel insieme al figlio Giulio, oggi noto gastronomo. Proprio a lui e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze".

"Un imprenditore che ha precorso i tempi - aggiunge Egidio Cecchini di Confcommercio e Confturismo Urbino -. Ha compreso, con l’attività di ristorazione e con l’hotel, che c’erano dei tempi nuovi e che luoghi come Urbino. Infatti puntando sulla qualità e le tipicità potevano diventare importanti e di grande interesse dal punto di vista turistico. Fino a poche settimane fa ha continuato a spendersi nel suo hotel per questo progetto che l’aveva coinvolto per tanti anni. Il nostro ricordo va a lui e alla sua famiglia, lui è stata una delle prime persone a comprendere che turismo e ristorazione potranno avere un futuro nella nostra città. Uno spirito che ha trasmesso anche al figlio Giulio che sta continuando egregiamente questa attività nel campo turistico e delle tipicità per quanto riguarda la cucina".

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa di San Bernardino a Urbino.

Francesco Pierucci