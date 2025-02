Addio a Luigi Federici. Fu recluso a Caracas per il caso degli uccellini

Domenica mattina, dopo lunga malattia, è venuto a mancare, all’età di 76 anni, era nato il 25 gennaio 1949, il pesarese Luigi Federici. Una persona molto conosciuta essendo stato, per anni, direttore della Confesercenti. Poi, purtroppo, salito alle cronache quando nel 2015, allora 66enne e pensionato, viene recluso in una caserma militare nei sobborghi di Caracas, in Venezuela. Attende il processo. La sua colpa è quella di aver comprato in un negozio della periferia venezuelana 57 uccellini, 28 coppie e un vedovo, con l’intenzione di allevarli. Lo hanno arrestato in aeroporto il 10 settembre 2015 considerandolo un contrabbandiere. Per mille ragioni, compreso il fatto di essere straniero, fu rinchiuso in una caserma militare più che in un carcere.

Naturalmente non poteva uscire ma poteva parlare, perfino al telefono. Per questo ha avuto un contatto quasi quotidiano con la moglie Bruna, riuscendo a parlare con i nipotini a cui assicurava di tornare a casa il prima possibile. Ed anche con il Resto del Carlino, soprattutto con Roberto Damiani. A tenere i contatti con lui era l’ambasciata italiana che inviava ogni settimana in caserma una funzionaria a controllare le condizioni di Federici e a prendere informazioni con le autorità sugli sviluppi del processo. Anche l’avvocato che lo tutelava era stato indicato dall’ambasciata ma i costi legali, in parte, erano a carico della famiglia. Che intanto attendeva a casa, dopo una visita a Caracas del figlio Ivan, l’esito del processo. Finalmente il 7 marzo 2018 l’odissea finisce. Luigi Federici atterra alle 17.22 all’aeroporto di Bologna dove c’erano ad aspettarlo i suoi amici di sempre, a cominciare dall’instancabile Benvenuto Pagnoni e poi Marco, Massimiliano, Giancarlo. Feste, abbracci, pianti, poi dritti a casa, al Boncio, dalla moglie Bruna, figli e nipotini, uno dei quali non aveva mai conosciuto il nonno perché è nato dopo l’arresto. Federici aveva perso 15 chili, aveva subìto un intervento chirurgico, mangiato spesso solo pane e bevuto acqua, ma nel frattempo si era fatto un nome per insegnare l’italiano alle guardie carcerarie, nel coltivare l’orto della caserma militare e nel dare consigli sulla preparazione del cibo. A volte c’era, altre no. Per questo, Federici aveva trovato il modo di farselo arrivare da fuori. Al telefono dall’aeroporto di Bologna, Federici respirava aria di casa: "Che bella la nostra Italia quando sei lontano e non sai se tornerai. Ho avuto paura molte volte ma ho tenuto duro anche nei momenti peggiori. Grazie alla mia famiglia, a Pagno, il mio caro amico Benvenuto Pagnoni che mi ha aiutato tanto, al Carlino che ha sempre parlato del mio caso dandomi forza, al sindaco Ricci, all’onorevole Alessia Morani che si sono dati da fare in tutte le sedi per il mio rientro, ad avvocati e persone care. Ho attraversato un inferno, ma adesso che sono a casa mi sembra che sia passato tutto in un lampo, pochi secondi. La vita forse è questa. Le cose brutte le cancelli. Vale tutto il resto". Federici lascia la moglie, i figli e i nipoti. Per chi volesse salutarlo per l’ ultima volta i funerali si terranno oggi alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco, in via via Curiel, ad Osteria Nuova di Montelabbate.

Luigi Diotalevi