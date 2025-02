Addio a Luigi Rossi, è stato presidente Coreco

Luigi Rossi, “Gigetto” per tutti, nato a Pergola, cittadina con cui ha sempre tenuto un forte legame, avrebbe compiuto 92 anni domani. Durante la sua carriera come ispettore del lavoro gli era stata conferita l’onorificenza di Cavaliere. La politica era stata la grande passione, ricoprendo importanti incarichi nella Democrazia Cristiana, partito in cui aveva militato sin da giovane. Quando furono istituite le Regioni, divenne Primo presidente del Coreco, Comitato di controllo nella sezione di Pesaro. Incarico che lasciò al termine del primo mandato per il suo disinteresse alla politica come solo esercizio di potere. È venuto a mancare ieri mattina nella sua casa, circondato dall’affetto della famiglia. Lascia la moglie Pier Rosella Renzini, i 5 figli Valerio, Caterina, Elisabetta, Alessandra e Pietro Giovanni e le nipoti Anna e Bianca. Domani sera è previsto il rosario alle 19 nella parrocchia di Santa Croce in via Lubiana a Pesaro, il funerale a Pergola lunedì mattina alle 11 in Duomo. Le condoglianze della nostra redazione alla collega del Carlino Elisabetta e a tutta la famiglia Rossi.