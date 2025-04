Addio a Maduri, ex carabiniere sempre in prima linea

La comunità cantianese piange dopo mesi di malattia la scomparsa di Carmelo Maduri, carabiniere in pensione di lungo corso che, arrivando giovanissimo dal sud Italia, aveva deciso insieme alla sua consorte di vivere la sua vita a Cantiano. Non solo carabiniere attento e professionale, ma figura attiva in ambito sociale e sportivo. Contribuì alla nascita dell’Auser garantendo l’avvio del servizio del taxi sociale profuso con generosa e disponibilità, sempre pronto ad aiutare anche nelle situazioni più complicate. "Con lui il circolo non perde solo uno dei fondatori, ma anche un grande amico", fanno sapere dall’Auser. Un pensiero arriva poi dal sindaco Alessandro Piccini a nome di tutta la comunità. "Non ti dimenticheremo". Amministrazione comunale che gli aveva riservato una partecipata cerimonia in occasione del suo pensionamento. E poi l’impegno come dirigente della locale squadra di calcio e nei gruppi teatrali locali. Insomma, un personaggio pubblico ben voluto da tutti e perfettamente integrato con la sua famiglia nella vita comunitaria. Lascia la moglie Mariella e il figlio Giovanni. Tanti i messaggi di affetto a conferma della bontà di Carmelo. I funerali si terranno oggi a Cantiano alle ore 15.

Nella foto: il sidaco di Cantiano Piccini premia Carmelo Maduri in occasione del suo pensionamento

am. pi.