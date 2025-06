Addio a ’Marcone’ Benelli. Con le sue moto riuscì perfino a stregare Steve McQueen

Era un Benelli. Nel senso più stretto del termine. Era i motori. Era il cordone ombelicale con il padre Giuseppe e tutti gli zii che fondarano la casa del Leoncino. Quel Leoncino che s’era fatto anche tatuare, qualche anno fa, su un braccio.

Si è spento ieri Marco Benelli nella sua abitazione di via Aleardi a Montegranaro e da qualche anno non usciva più di casa e riceva solo qualche amico "vecchi operai e tecnici che avevano lavorato per lui e con lui all’ufficio esperienza. Era molto affezionato a tutti quei dipendenti ed anche loro stimavano tanto mio padre. Era l’unico che facevano entrare in fabbrica quando iniziarono gli scioperi e le serrate quando la Benelli venne acquista da Alejandro de Tomaso", racconta la figlia Chiara.

Marco, per tutti Marcone, ricoprì anche ruoli di primo piano perché fu anche l’anima commerciale di questa grande fabbrica-scuola, la Genesi della meccanica pesarese. Era figlio di Giuseppe, l’uomo che fondo anche la MotoB.

Marco ‘Marcone’ Benelli. Aveva 93 anni. Ed il suo nome è legato agli ultimi bagliori di questa casa che vinceva i titoli mondiali ed era conosciuta in tutto il mondo. E fu proprio Marcone Benelli a mettere in piedi un accordo commerciale con la Montgomery Motors statunitense che portò a Pesaro nel 1968 anche il grande attore americano Steve McQueen che provò la moto nel circuito interno della fabbrica allora in via Mameli e che ‘duello’ anche con Renzo Pasolini. "Poi mio padre – racconta il figlio Giuseppe – andò poi ospite di McQueen a Los Angeles. Era in un albergo dove stavano tutte le star di Hollywood e mi raccontava che era impressionante il garage dell’attore perché era pieno di macchine e di moto. Con lui in questa avventura il fratello Luigi, il designer della famiglia, l’uomo che inventò i motorini ‘tascabili’. Un uomo gioviale mio padre a cui piaceva stare con gli amici ed era anche un grande appassionato di pesca. E ricordo, perché ero con lui in barca, quando "Willy", lo squalo bianco, passò accanto alla barca. Volevo tirare fuori l’arpione, ma poi ci abbiamo ripensato. Era più lungo quello squalo della nostra barca".

Legatissimo al mondo dei motori, era stato, lui, una delle anime del motoclub dedicata alla famiglia. E ieri Paolo Marchinelli a nome del sodalizio ha voluto ricordare questa importante figura della seconda generazione dei Benelli. "Una notizia – si legge nella nota – che abbiamo appreso con immenso dolore, perchè Marco è stato per noi, ma lo è ancora oggi, un personaggio simbolo della Benelli ma anche uno di famiglia. Un uomo incredibile, dalla personalità, intelligenza e sensibilità non comuni.

Era figlio di Giuseppe, uno dei sei fratelli Benelli fondatori della storica azienda pesarese e padre della MotoBi. Marco Benelli entrò proprio in quest’ultima azienda quando era ancora giovanissimo, poi negli anni a seguire ricoprì un ruolo di grande importanza: quello di direttore commerciale. Nel 1961, anno della fusione di Benelli e MotoB, Marco divenne responsabile unico del grande gruppo. Grazie a lui l’azienda riuscì ad avviare attività commerciali non soltanto in Italia ma anche all’estero. Alla sua lungimiranza si deve l’accordo che Benelli strinse con l’azienda americana Montgomery Motors, il cui rappresentante storico fu l’attore Steve McQueen. In tutti questi anni, Marco Benelli è sempre stato al nostro fianco e fu anche tra i primi sostenitori del Museo Benelli. Tantissime le occasioni in cui Marco è stato protagonista di serate organizzate al museo per raccontare la storia della Benelli e della MotoBi. Ci mancherà immensamente, ma Marco rimarrà per sempre con noi".

Marco Benelli esce dagli schermi della Benelli quando l’azienda traghetta e passa ancora di mano, perché dopo il passaggio ad Alejandro De Tomaso la casa passò a Giancarlo Selci, il fondatore della Biesse, che poi a sua volta vendette ad Andrea Merloni.

I funerali di Marco Benelli si terranno lunedì alle 16 nella chiesa di Madonna di Loreto.