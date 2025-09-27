Addio a Maurizio Micheletti. Fu attivista dei 5 Stelle

Una chiesa di Sant’Agostino piena di persone ieri alle 10 ha dato l’ultimo saluto a Maurizio Micheletti, morto a 57 anni. "Ha affrontato l’inferno pur di stare un giorno in più con me e i suoi figli, Luka e Joshua – ha raccontato la moglie Claudia Vanzolini, già consigliere comunale e insegnante –. In questi 5 anni di battaglie contro una malattia micidiale come il cancro al colon ha combattuto senza sosta. Di Maurizio ho potuto ammirare fino all’ultimo il suo coraggio". In omaggio al carattere del marito, solare e volitivo, Vanzolini aggiunge un ringraziamento ai medici di oncologia: "Se Maurizio ce l’ha fatta ad arrivare a conoscere il suo primo nipotino è stato grazie alle terapie del reparto del dottor Alberto Patriti".

Perito agrario, appassionato naturalista, Micheletti aveva un profilo facebook da 5mila followers in tutta Italia, interessati ai suoi consigli sulle malattie delle piante e sul riconoscimento dei vegetali a partire dai semi. Attivista della prima ora dei Cinque Stelle di Pesaro, aveva avuto un percorso anche nel centrodestra. "Di persone schiette come lui ne ho conosciute poche – dice il consigliere comunale Daniele Malandrino, suo amico –. Con lui le discussioni politiche potevano essere campali, ma sempre costruttive". Altrettanto caloroso il ricordo di Francesca Frenquellucci, assessore M5s, che con Micheletti visse piazza del Popolo gremita, nel 2013, dal comizio di Beppe Grillo. "Con la sua preparazione ha contribuito ai temi ambientali portati avanti dal M5s".

Ma soprattutto Micheletti era persona di grande generosità: accolse in casa con la moglie Claudia, già volontaria della Città della gioia, alcune persone senza fissa dimora quando era giusto dare, durante le feste, calore umano e senso della famiglia. Da 35 anni innamorato della moglie le ha dedicato un romanzo, Oniria, disponibile su Amazon che racconta di un rapporto unico e saldo.

Solidea Vitali Rosati