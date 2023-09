Addio a nota edicolante

Non si limitava a vendere giornali. Aveva fatto dell’edicola una sorta di circolo. Mancherà il sorriso di Donatella Ferri, la nota titolare, insieme al fratello Davide, dell’edicola di piazza del Popolo, sotto il palazzo dell’ex Intendenza. Se ne è andata ieri, a 56 anni, dopo aver affrontato per mesi un male che non le ha lasciato scampo. Ultimo saluto domani alle 11 nella chiesa di S.Maria delle Fabbrecce. Stasera rosario alle 18. Lascia oltre al fratello, la cognata Ilaria e i nipoti Sara, Riccardo, Danilo.