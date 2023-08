Addio a Pandolfi, il presidente che riportò in vetta la Vis

E’ morto ieri mattina, pochi minuti prima che la Vis entrasse in campo. Aveva 62 anni, Claudio Pandolfi, imprenditore titolare dell’Ipan scatolificio, azienda fondata dal padre Ivo, dal quale aveva ereditato anche la passione per il calcio. Quella passione che ha segnato tutta la sua vita. Il Villa 95 prima, frutto della fusione tra Villa Ceccolini e Villa Fastiggi, la Vis Pesaro a cui aveva ceduto il titolo sportivo del Villa in Promozione.

E’ stato il presidente di un periodo difficile della storia vissina, a partire dal 2008, e per questo ha avuto un ruolo importante, garantendo la transizione verso tempi migliori e la risalita fino ai campionati nazionali. Ma non solo: il Villa 95 ha contribuito anche al salvataggio di buona parte del vivaio vissino dopo il fallimento. Sotto il nome Futbol Pesaro, la squadra ha vinto il campionato di Promozione e l’anno dopo in Eccellenza ha riacquisito il nome storico, per poi conquistare la stagione successiva la promozione in Serie D e consolidare la categoria. Anni di una Vis a forte impronta pesarese. Pandolfi, al fianco di Leandro Leonardi, è rimasto fino al 2017, l’anno di Sassarini.

Bomber Rocco Costantino, esploso proprio in quella stagione, gli ha dedicato parole affettuose: ‘Sei stato d’insegnamento per me, posso solo dirti grazie’.

‘Era l’amore fatto persona – ricorda la figlia Giorgia – non ci ha mai fatto mancare nulla. Voleva aiutare tutti. In famiglia tutti l’abbiamo seguito, anche nell’avventura calcistica’. Oltre a Giorgia, Claudio lascia l’altra figlia Giada, la moglie Simonetta e la sorella Serenella.

Oggi il rosario nella chiesa di Villa Ceccolini, alle 19.30. I funerali sono programmati per mercoledì prossimo alle 16,30, salvo cambiamenti, nel campo sportivo di Villa Ceccolini. Dove tutto era cominciato.