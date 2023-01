Addio a "Peppa" Bruzzesi, mamma di Cristo Re

Forse più di ogni altra persona Giuseppa Bruzzesi, ‘Peppa’ per tutti, ha incarnato per quasi mezzo secolo l’emblema della parrocchia-famiglia. Una donna che ha visto scorrere sotto i suoi occhi, tra la palestra ed il campetto all’aperto di basket di Cristo Re, tre generazioni di giovani. "Mia mamma si riteneva la mamma di tutti – racconta il figlio Gianni – e credo che se avesse potuto scegliere dove essere sepolta avrebbe chiesto di scavarle una buca in mezzo al campo. Quella era la sua vita, e lì voleva stare perché quelli che vedeva passare e crescere erano i suoi ragazzi".

Si è spenta ieri Giuseppa ‘Peppa’ Bruzzesi, nella sua abitazione di via Rosselli: attraversava la strada ed entrava in parrocchia. "Ha voluto attendere che entrasse nei suoi cento anni: era del 1923. Mi si è spenta tra le braccia, è successo tutto nel giro di un paio di minuti. Non c’è stato nulla da fare, ero con mio nipote quando è accaduto ed avevamo appena finito da darle qualcosa da mangiare. Aveva un bel colorito, poi improvvisamente è sbiancata...", continua il figlio Gianni.

Lascia tre figli la ‘signora’ del Cristo Re: Giorgio, Rita che ha giocato a basket anche in serie A a Faenza, e il più piccolo, Gianni. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15,30 al Cristo Re e la funzione funebre sarà celebrata da don Giovanni e cioè il parroco che ha preso in eredità questa parrocchia da don Mei, l’uomo che ha fatto anche realizzare, sotto il piano di calpestio della chiesa, la palestra che è stata intitolata a De Biagi.

Una gestione che era stata affidata inizialmente al marito Vittorio, travolto e ucciso da un’auto in via Decio Raggi nel 1979. Da quel giorno la conduzione della parte ricreativa, palestra e campi da gioco, sono stati presi in gestione dalla Peppa. Un luogo che ha visto attraversare generazioni di ragazzi ed anche di ragazze perché nella palestra è nata l’Olimpia basket femminile poi diventata Benelli Armi.

Tra i personaggi che sono passati sotto gli occhi della Peppa anche un calciatore che ha vestito la maglia del Milan e della nazionale come Massimo Ambrosini e che d’estate torna per disputare tornei con gli amici, e nel campetto da basket, nei tre contro tre, vedevi anche arrivare Giovanni Diana, poi play della Victoria Libertas in serie A.

Un sentimento quello che ha avvolto la morte della ‘mamma’ di Cristo Re che ha toccato ricchi e poveri, giovani e ormai ‘grigi’ perché fino a qualche anno fa e cioè fino a quando è stata in forze, lasciava casa e andava in palestra, dietro il suo tavolo ad osservare e nel caso ad intervenire perché "lei c’era per tutti e dava l’anima per tutti". Un ricordo arriva anche da Marcello Tomassini, uno degli imprenditori di successo della città, che dice: "Solo da adulto comprendi quanto siano state determinanti per la tua educazione persone speciali come la signora Peppa, un gigante di bontà e semplicità che rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi".

m.g.