Addio a Pucci, l’abbraccio della Fano dell’arte

Amici personali, colleghi artisti, professori, politici, dirigenti comunali, il sindaco Massimo Seri e diversi assessori. In tanti si sono ritrovati ieri pomeriggio nella chiesa di San Pio X, a fianco dei familiari, per l’ultimo saluto all’artista Duemilista Giancarlo Pucci. Una persona molto conosciuto in città per la sua attività artistica, per il suo amore per l’arte ma anche per essere il padre del dirigente comunale Ignazio Pucci. Quella di ieri pomeriggio è stata una cerimonia commovente con la figlia Caterina e il nipote che hanno ricordato l’aspetto più privato del loro rapporto con il padre e il nonno, mentre Carlo Bruscia, presidente dell’associazione UnA Arte ha parlato dell’artista, delle sue opere e delle tante mostre e performance di cui Pucci è stato protagonista in tutta Italia.

Per spiegare il momento ‘magico’ della creazione artistica, Bruscia ha fatto ricorso alle parole di Gio Ponti: "L’architetto milanese diceva che quando l’artista crea si avvicina a Dio perché inventa quello che non esiste". Sempre Bruscia ha ricordato l’appartenenza di Pucci all’associazione associazione UnA Arte, creata negli anni ‘80 ed ancora esistente. Un gruppo storico composta da 9 artisti di grande valore (Pucci, Antinori, Diotallevi, Furlani, Rasile, Rossi, Gambelli, Perelli e Bruscia) che ha organizzato innumerevoli mostre nelle Marche e nel resto del Paese e che tuttora continua la sua attività. "Anche se con la morte di Pucci – fa presente Bruscia – siamo rimasti in 6".

Va inoltre ricordato che Pucci nel 2000 fondò il movimento Duemilista, nome suggerito dal professor Alberto Berardi che lo individuava come interprete della modernità. Negli anni 2000 ha partecipato a performance, mostre di mail art e di poesia visiva in tutta Italia, è stato protagonista della biennale di Venezia ed è diventando un esponente della Fluxus art. Dal 2003 è stato membro del gruppo italiano ZeroTre per l’arte effimera. La poliedricità e il talento di Pucci sono stati richiamati dal sindaco Seri in una nota diffusa poco dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa. "Ha sostenuto il fermento creativo cittadino – ha dichiarato il sindaco Seri – e con le sue performance, ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico, senza filtri e mediazioni".

Anna Marchetti