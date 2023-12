Addio a Silvano Mencoboni, storico sindaco Dc

Lunedì sera all’ospedale di Fossombrone è morto Silvano Mencoboni, per ben 24 anni sindaco di Montefelcino; aveva 92 anni. "Silvano", come lo chiamavano tutti con familiarità, fu primo cittadino di Montefelcino ininterrottamente dal 1956 al 1975, in anni certo non facili con la bufera della guerra passata da poco tempo, e poi dal 1985 al 1990. Per i suoi 24 anni da sindaco Francesco Cossiga gli conferì il titolo di cavaliere. Di antica tempra democristiana, di quel partito a Montefelcino è stato l’ultimo sindaco, dato che di lì a poco le vicende internazionali avrebbero decretato la fine dei due blocchi contrapposti e quindi, da noi, dei due partiti che li avevano rappresentati, Dc e Pci. Maestro elementare per mestiere e per vocazione, Mencoboni insegnò anche ai detenuti del carcere di Fossombrone e nelle conversazioni ricordava come le prime volte attraversasse quelle mura con una certa apprensione. Silvano Mencoboni fu anche consigliere provinciale, ma è stato un protagonista della vita cittadina anche fuori dalla politica: fu infatti coinvolto nella Pro loco e nella banda musicale del paese.

Venuta meno la Dc, aveva trovato la propria casa politica in Forza Italia e nel partito berlusconiano è poi entrata anche la figlia Margherita, che ne ha raccolto l’eredità politica. Così lo ricorda Renzo Savelli: "In una provincia “rossa“ come Pesaro-Urbino, la DC aveva i suoi punti forti e duraturi in vari comuni, come Pasquini a Sant’Angelo in Vado, Lucciarini ad Acqualagna e Mariani a Frontino. Montefelcino dopo il passaggio del fronte era un comune social-comunista, ma in seguito alla riforma agraria e all’insediamento di decine di famiglie venute da fuori nella fertile zona di Sterpeti il segno politico cambiò. Fu così che un giovane insegnante elementare DC, Silvano Mencoboni, venne eletto per la prima volta dal nuovo consiglio comunale al ruolo di sindaco. Dei sindaci di allora, al di là dell’appartenenza politica, si può ricordare l’onestà personale, l’impegno, la dedizione al comune e ai concittadini. In questo contesto rientra di diritto il collega insegnante Silvano, di cui ho avuto modo di apprezzare la preparazione e l’apertura mentale".

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla chiesa parrocchiale di Montefelcino. Silvano Mencoboni lascia le figlie Beatrice e Margherita, il genero Simone e i nipoti Diego, Marco, Leonardo e Gaia.

