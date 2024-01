Addio a Stefania madre del nostro collega Alessio

Urbino, 5 gennaio 2024 – Un sorriso contagioso che urlava al mondo l’amore per la vita, per la musica e per la sua famiglia. Una luce, quella negli occhi della 60enne Stefania Beni (foto), portata via ieri mattina da un arresto cardiaco. Lascia l’adorato figlio Alessio, giovane giornalista de ’il Resto del Carlino’ di Pesaro, il marito Enrico ed i quattro cugini Rita, Alma, Nadia ed Enrico, che la ricordano per la vitalità che da sempre l’ha caratterizzata. Ad Alessio e i famigliari le condoglianze di tutta la nostra redazione.

I funerali di Stefania Beni, che da tantissimi anni prestava servizio con apprezzamento dei colleghi alla cancelleria del tribunale di Urbino, si terranno lunedì 8 gennaio nella chiesa di Villa Ceccolini alle 15. Nella stessa chiesa domani, alle 19.30, verrà anche recitato il Rosario.