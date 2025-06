Addio a Stefano Antognozzi, l’architetto che amava il basket

Si è spento l’altra notte per una malattia che non perdona, Stefano Antognozzi (foto). Aveva 69 anni e nella vita era un architetto, soprattutto d’interni, molto stimato in città. Ma Antognozzi era conosciutissimo in città per la grande passione che lo legava al basket da quando era ragazzo. Aveva anche giocato come pivot in serie C con la Lupo e tutti i suoi compagni lo ricordano per il suo atletismo e verticalità. Per tutti era Gughi. Terminata l’era dello sport, terminati gli studi da geometra, si era iscritto ad architettura conseguendo la laurea. Una attività professionale dedicata soprattutto agli interni con lavori, anche fuori città, che hanno avuto apprezzamenti e riconoscimenti. Aveva lo studio in viale dei Partigiani ma abitava al porto. E proprio questo pomeriggio alle 15 e 30 alle chiesa del Porto si svolgeranno i funerali. Lascia oltre alla compagna Damiana, una sorella Daniela, moglie di Alberto Scavolini.

La morte di Stefano Antognozzi ha destato commozione tra i colleghi – era molto stimato – ma soprattutto nel mondo della pallacanestro cittadina.