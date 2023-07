Addio a Suor Clelia, una vita dedicata all'educazione dei pesaresi

Se n’è andata suor Clelia, al secolo Clelia Selvi. Un piccolo grande monumento per alcune generazione di pesaresi. Per genitori e bambini della città che avevano scelto, sia per l’asilo che per le scuole elementari, non le scuole pubbliche, ma quella gestita dalle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di via Amendola. E suor Clelia, con i suoi 99 anni, ha vissuto tutto il percorso di questa istituzione che è rimasta nel cuore sia dei genitori e di tanti ragazzini diventati oggi adulti.

Prima è stata per tantissimi la maestra, dopodiché una volta terminato il percorso dell’insegnamento aveva assunto il ruolo dell’economa dell’istituto: era quella che teneva i conti.

Una vita trascorsa a Pesaro fino a quando per due cadute ha rotto entrambi i femori. Alla luce dell’età, l’ordine della suore che ha la sua base ad Arezzo, aveva deciso di spostarla proprio nella città toscana dove l’altro ieri ha cessuto di vivere. Nella giornata di oggi con inizio alle 9 si terranno i funerali ad Arezzo dopodiché la salma verrà trasferita al cimitero di Città di Castello dove verrà sepolta. Ma dopo una vita trascorsa in città i familiari e le persone che erano vicine a suor Clelia hanno deciso di ricordarla con una messa che si terrà a Cristo Re in settimana.

Tra i suoi alunni alle elementari di via Amendola anche Andrea Biancani, consigliere regionale che parla di una donna straordinaria che è rimasta nel cuore di tutti: "Persona eccezionale che ha fatto scuola, alle elementari di via Amendola a migliaia di pesaresi per decenni con una energia, una umanità e una passione unica – dice –. In ogni suo alunno è rimasta e rimarrrà sempre nel cuore. Ed io sono stato tra i fortunati".

Suo Clelia viene ricordata come una figura centrale all’interno della scuola di via Amendola, perché nella giornata di ieri, come si è sparsa voce della sua morte, in molti hanno chiesto informazione alle suore delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore.