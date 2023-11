Addio a Tonino Bertozzini. Lavorò 50 anni col notaio

Si è spento, a 89 anni, Antonio "Tonino" Bertozzini, molto conosciuto in città ed originario di Villa Fastiggi. Per oltre 50 anni ha lavorato nello studio notarile Ferri, inizialmente in via Branca e poi in via Almerici. Cominciò a 12 anni, subito dopo la licenza elementare, con le funzioni di fattorino quando lo studio era guidato dal notaio Carlo Alberto Ferri e poi dal figlio Giuseppe. Bertozzini, negli anni, divenne una colonna dello studio. Oltre al lavoro Bertozzini ha seguito con l’Uisp, la squadra di calcio di Villa Fastiggi e si è occupato dei problemi del quartiere. Ricoprì anche incarichi prestigiosi all’interno della Banca di Pesaro (quando era Cassa Rurale Artigiana) di Villa Fastiggi e poi Banca di credito cooperativo di Pesaro: fu prima socio, poi consigliere, quindi vice presidente ai tempi di Francesco Lupatelli e per 9 anni (1991-1999) presidente. Persona amata da tutti, soprattutto dalla comunità della vecchia San Pietro in Calibano, da Giorgio Baldantoni e dall’ex sindaco e presidente della Regione Luca Ceriscioli. Lo piangono il figlio Riccardo, la nuora Francesca, il genero Vittorio, i nipoti, la cognata e i parenti tutti. Il funerale oggi alle 15 alla chiesa di Loreto, via Flaminia. l. d.