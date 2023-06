Addio a Vittorio D’Errico. Il mondo della marineria in lutto

E’ morto Vittorio D’Errico, 81 anni, molto noto in città per il suo attivismo nelle associazioni cittadine, per la sua passione per la storia della marineria fanese e per l’impegno che ha sempre messo nella divulgazione, tra le nuove generazioni, della conoscenza delle tradizioni legate al mare. D’Errico se n’è andato la notte scorsa, in casa, colto da un malore.

Ex insegnante dell’istituto d’arte Apolloni, per molti anni è stato presidente dell’associazione Pesca sportiva, che gestisce due dei quattro "quadri" (quàder) lungo il molo di ponente e attualmente aveva il ruolo di vice presidente de Il Ridosso, l’associazione che si occupa di mantenere viva la tradizione marinara fanese. "Era una persona appassionata – lo ricorda il presidente de Il Ridosso, Sauro Berluti –: nella nostra associazione si occupava della didattica, per avvicinare gli studenti alla conoscenza del mondo della pesca e delle attività marinare. Una persona che amava approfondire la storia della sua città, soprattutto per quanto riguarda il porto canale e la Darsena Borghese. Era anche uno sportivo che seguiva il Fano Calcio e un appassionato di bocce".

E ancora Berluti: "Vittorio è stato molto importante per la crescita della nostra associazione e i fanesi gli devono essere grati per aver contributo a mantenere viva la memoria della marineria fanese". "Vittorio D’Errico ha dato un grande contributo – sottolinea l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – a divulgare la conoscenza su tutto ciò che riguarda il mare, la pesca e le attività cittadine legate a questo settore. E’ stato uno dei protagonisti dei video sulla Fano Marinara, in particolare quelli sui quadri e sul Gugùl (il quartiere dei pescatori ndr)".

E proprio sui "quadri" ha accolto diverse troupe televisive nazionali, tra cui la Rai, per raccontare la storia dei pescatori fanesi. "Incredula e triste" si dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Barbra Brunori che aggiunge: "Voglio ringraziare Vittorio D’Errico per il suo impegno collettivo e costante nel preservare la storia della città e il valore di chi la abita".

D’Errico lascia la moglie, due figli e 4 nipoti. I suoi funerali si terranno domani mattina alle 9 nella chiesa di San Giuseppe al Porto.

Anna Marchetti