Addio ad Agostino Vincenzi: amava cinema, teatro e insegnare

A 86 anni è deceduto mercoledì scorso il professor Agostino "Cicci" Vincenzi (foto), amato insegnante di disegno al liceo "Marconi" e noto regista, cineasta, autore di commedie dialettali. "Non conosco l’origine del soprannome – racconta l’amico Claudio Venanzini -. Mi disse una volta che era ‘Cicci’ più o meno da sempre". Già da ragazzino giocava con gli spezzoni di pellicole e raddrizzava i chiodi usati, per ricostruire le quinte di un teatrino in centro. Era bravo a insegnare, perché con il cinema e il teatro la sua altra grande passione è stata la professione di docente, la sua prima cattedra fu al riformatorio, per lui "una esperienza straordinaria", tanto che "Riformatorio" è anche il titolo di un film, perché "il suo cinema ed il suo teatro erano il riflesso della realtà che osservava". A teatro, diceva, invece "si va per ridere", con le commedie brillanti in dialetto, prendendo in giro vezzi e tic della quotidianità. L’ultimo sipario si è alzato per "Bej fòra, tristi ‘dentra", preceduto da "Cég, zopp, matt’, a so tutt’ mè", biografia in commedia di Pasqualòn; autore di cui non coglieva solo la comicità popolare, ma anche, e soprattutto, la lucida capacità di osservare e descrivere il suo tempo. "Agostino – conclude Venanzini – mi ha insegnato molto, e tanto altro avrei voluto potere imparare. Parlavamo del cinema e teatro che avevamo visto, fatto: ma avevamo ancora tante cose da fare insieme".