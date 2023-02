Addio ad Angelo Torcolacci Rese famosa la sua ricetta

Dopo breve malattia, all’età di 83 anni, è deceduto Angelo Torcolacci, anima storica dei ristoranti delle Feste de l’Unità, quando erano partecipatissime. Abitava in via Arno, a Cattabrighe: lascia la moglie Rosanna, la figlia Giuseppina, il genero Ivano Mombello e gli adorati nipoti. In tanti lo ricordano come una persona buona e gentile, impegnata per la propria comunità, e per dare una mano agli altri. È stato per anni il segretario della sezione di Cattabrighe, punto di riferimento e anima, insieme ad Ivana, del ristorante "Il Coniglio Mannaro" della Festa de l’Unità, che prendeva il nome proprio dal suo prelibato coniglio "alla Torcolacci".

Volontario instancabile, senza il quale molte feste non si sarebbero potute svolgere. Il coniglio che preparava Torcolacci superava i confini politici e univa tutti i colori. Non a caso la Festa di Vismara è una delle più radicate in città. Nel 2006, alla 61ª Festa nazionale dell’Unità, che si svolse al Bpa Palas (sindaco Ceriscioli), Torcolacci ricevette i complimenti da tutta Italia, un riconoscimento che ricordava spesso e di cui era molto orgoglioso; quel famoso coniglio era piaciuto tanto anche a Massimo D’Alema e Piero Fassino. Angelo è stato un punto di riferimento non solo per i compagni di partito ma per tutto il quartiere e, finché ha potuto, è sempre stato presente e disponibile, anche al Circolo Fornace Mancini, a cui è stato legato fino all’ultimo. Lo ricorda con affetto il presidente del quartiere 5 e presidente del Circolo Fornace Mancini, Claudio Salucci: "Un uomo di grande altruismo, un esempio di impegno disinteressato per la comunità. Ha cercato di tramandare la sua ricetta e spero che gli amici sapranno portarla avanti.

Funerali, in forma civile, domani ore 15 al cimitero di Roncaglia.

Luigi Diotalevi