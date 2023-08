"Addio agli ospedali dell’entroterra col nuovo piano sanitario"

"Con il nuovo Piano socio sanitario regionale la Giunta Acquaroli nega l’impegno verso l’entroterra, cancellando definitivamente la possibilità a Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro di avere un ospedale. Ed è bene chiarire che l’Ospedale di Comunità non è un ospedale". Così dichiara Rosetta Fulvi, segretaria della federazione provinciale del Pd. "È evidente che il centrodestra racconta un mare di frottole e ha fatto promesse che non manterrà. Tre anni fa a Fossombrone il presidente Acquaroli con l’attuale premier Meloni prometteva il ripristino di tutti i servizi. Hanno voluto far credere che il centrosinistra fosse disinteressato nei confronti delle aree interne, che i piccoli ospedali venivano trasformati per volontà politica e non per rispetto delle norme nazionali. Ma il nuovo piano non risolve nessun problema né sulla costa, dove elimina l’azienda ospedaliera, né nelle aree interne dove si prevede solamente che si faccia la stabilizzazione dei pazienti e l’eventuale trasporto al Pronto soccorso degli ospedali più vicini, altro che potenziamento!". Prosegue Fulvi: "E’ evidente il fallimento del centrodestra: carenza e fuga del personale, liste d’attesa senza fine, rete di emergenza senza medici e infermieri, medici privati negli ospedali, nessuna promessa mantenuta. L’ospedale di Pergola opera perché previsto dai precedenti piani come struttura di area disagiata, e non è assolutamente una novità. Ma con che risorse e personale pensano di guardare al futuro? I tre miliardi che la Regione ha per la sanità non sono sufficienti: Saltamartini ha detto che metà di quella cifra va per gli stipendi del personale e l’altra metà per le prestazioni. Ci chiediamo come nel 2026, quando entreranno a regime le 29 Case di comunità e i 9 ospedali nuovi di Comunità, più quelli che già ci sono, come sarà possibile far decollare queste strutture nel pieno della loro attività. Manca un vero progetto fatto di numeri, risorse economiche e umane. Manca una reale condivisione con i territori e un’idea chiara di sanità".