Addio ai secchielli Tornano gli anni Duemila con i loro bauletti

È tempo bilanci ma anche di Duemila, gli anni è ovvio. Ora capirete il perché! Intanto avete letto l’articolo uscito sul Carlino di ieri che racconta uno scoop pazzesco: Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci, ha scelto Urbino per una piccola vacanza di tre giorni? Un fine settimana di arte, pace e forse ispirazione.

Ora veniamo ai bilanci. Dopo le sfilate di Milano e quelle di Parigi possiamo sicuramente dire che ci si è un po’ spogliati, non negli abiti, ma in senso figurato. Ovvero priorità ai vestiti, alla moda. Spettacolo sì, forse un po’ meno, e più essenza con sfilate che tornano più sobrie dove la creazione moda risulta più centrale. Anche nella spiegazione, senza andare a cercare chissà quale ispirazione scaturita da massimi sistemi. Questa può essere una sfaccettatura della moda democratica. Ecco il primo dato di minimalismo, secondo me.

Il secondo è che l’ispirazione torna ai primi anni Duemila è qui il minimalismo può non essere certo. Sicuro le strutture sono diverse. Questo trend prima di tutto arriva, tangibile, dagli accessori. Le borse che proseguono con forme piccole ma compatte, quasi muscolose come le si definivano all’epoca: i mini bauletti soppianteranno dal prossimo anno (o meglio, metteranno in ombra) i secchielli che sono invece molto anni Settanta. Idem nei gioielli. Ricordate le croci sulle catene al collo, massicce anche se piccole, e ricoperte di zirconi e sbirluccicantismi vari. O diamanti se le possibilità sono illimitate. Ci saranno.

Il libro della settimana è quello proposto dal gruppo di lettura a cui sono iscritto, il Fanta Strega ed è tra quelli selezionati dal premio: “Ragazze Perbene“ di Olga Campofreda edito da Nne.

Come profumo inizio ad aver voglia del mio cedro e vaniglia che ho nebulizzato, senza fine, la scorsa estate.

#FashionissimoCarlino