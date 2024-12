Addio al ciclista “Bill“: "Mancherà la sua simpatia"

E’ morto all’età di 91 anni “Bill“, al secolo Renzo Mariotti, ciclista pesarese molto conosciuto nell’ambiente, sia per la sua passione per le due ruote che per la sua incredibile conoscenza del mondo del ciclismo. Classe 1933, nato a Talacchio ma da sempre residente a Bottega di Vallefoglia, “Bill“ amava passare le sue giornate alla Cicli Olivieri di Montecchio, dove poteva riunirsi con tanti altri amici ed appassionati per parlare di ciò che amava, come racconta Massimo Olivieri, il titolare della officina di bici: "Bill era una memoria storica del ciclismo dei tempi che fu – racconta Olivieri – dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri. Sapeva tutto, aveva una conoscenza davvero profonda del settore ciclistico. Se ad esempio provavi a chiedergli come era finito il Tour de France del 1952, lui ti sapeva dire i primi tre classificati, i loro tempi ed un sacco di altri aneddoti legati a quell’edizione della manifestazione. Era impossibile prenderlo in castagna – aggiunge Massimo Olivieri – ed era anche molto bravo a raccontare queste storie. Passava interi pomeriggi al piano di sotto della mia officina dove ci radunavamo perché aveva sempre un aneddoto particolare sul mondo del ciclismo da raccontarci. Qualche anno fa avevamo iniziato a fare anche qualche video che lo riprendeva mentre ci parlava di alcune storie in particolare legate al ciclismo, video che abbiamo messo in rete e sono diventati virali perché era un grandissimo appassionato delle due ruote e sapeva davvero tanto. In questo modo era impossibile non conquistare tutti".

Vero e proprio custode della memoria e della storia del ciclismo, Renzo Mariotti da qualche tempo non frequentava più l’officina: "Purtroppo dopo il tempo del Covid non è stato più bene e da un paio di anni non lo vedevamo più nella mia officina – aggiunge Massimo Olivieri, titolare della Cicli Olivieri di Montecchio –. Ci ha lasciato un grande appassionato, ma anche un amico, una persona molto buona e benvoluta da tutti. Nel mondo delle due ruote tutti conoscevano “Bill“. Ci mancherà molto e ci mancheranno tanto anche i suoi aneddoti e la sua profonda conoscenza della storia ciclistica". I funerali di Renzo Mariotti si terranno oggi alle ore 15, nella parrocchia di Santa Maria Annuziata di Morciola di Vallefoglia.

Alice Muri