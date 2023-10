Addio al decano degli elettricisti. Illuminò le chiese di mezza città

L’elettricista di Dio. Nella sua scala, è sempre salito in alto. Per illuminare parrocchie, conventi, santuari e chiese. Il Duomo, persino. Ma un giorno, ieri pomeriggio, Dante Magi è salito così in alto che ha lasciato la sua Pesaro, la sua Loreto e i figli Roberto, Stefano, Nicoletta e la sua ’Tati’, la moglie Maria Antonia, oltre a tre splendidi nipoti. Perché Dante, da quando era ragazzino, si è sempre arrampicato in alto per quadri elettrici, cavi, impianti, lampadine e non si sa quanto altro. Da ieri pomeriggio la sua scala è arrivata fino al cielo e forse, anche da lassù, illuminerà qualche giovane del mestiere, di cui è stato maestro e riferimento. Dante Magi, 90 anni, il decano degli elettricisti pesaresi, se ne è andato lasciando dietro di se lavori mirabili, più piccoli e anche, perché no, minuscoli. Ma sempre al servizio delle persone. Della diocesi di Pesaro, prima di tutto, per la quale ha operato per oltre quarant’anni. Non solo ha tramandato il mestiere a generazioni e generazioni di pesaresi, ma ha anche addestrato figli e nipoti all’arte più complessa e delicata. Dante Magi ha iniziato a fare impianti nell’era paleolitica dell’energia e in quella altrettanto paleolitica dei primi elettrodomestici. Con il suo gilet portatutto, tipo Mary Poppins, e i suoi occhiali da chirurgo della corrente, entrava pacato e calmo nelle case (e chiese, soprattutto) dei pesaresi e si metteva al lavoro silente e paziente. Ora Dante ha deciso di andare a illuminare il cielo d’autunno. I funerali (data ancora da stabilire) si terranno alla parrocchia di Loreto. Buon lavoro, elettricista di Dio.

Giorgio Guidelli