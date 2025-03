Addio al dottor Antonio Adversi. Fu il pioniere dei dentisti a Pesaro

Se n’è andato in punta di piedi. Eppure ha lasciato un’impronta marcata nell’odontoiatria di Pesaro. Se n’è andato in punta di piedi, proprio come compariva alle spalle dei pazienti, nella poltrona del suo studio, all’inizio di ogni seduta dentistica. Antonio Adversi, 93 anni, nativo di Piandimeleto ma legatissimo a Macerata Feltria, era ormai pesarese nel cuore e nella cura per coloro che si erano seduti alla sua poltrona. E’ stato un pioniere del mestiere in città, coltivandolo fino a oggi, con cura e dedizione totale. Ieri mattina è venuto a mancare e la notizia ha lasciato un vuoto tra coloro che erano passati per le sue mani e la sua manualità: intere generazioni e famiglie, per non parlare di centinaia di bambini che la prima carie se la sono vista togliere dal viso austero ma rassicurante del ’dottor Antonio’. Così lo chiamavano dentro lo studio. E non solo. Ha esercitato fino a non molto tempo fa, poi il meritato riposo, ma con l’immancabile capatina in ambulatorio, dove la sua presenza ha sempre aleggiato. Non erano infrequenti le telefonate che richiedevano, anche non troppo tempo fa, il suo intervento. Erano i pazienti affezionati, quelli abituati alla seduta che era scandita dal rumore dei trapani ma anche dalle battute in latino, dal gioco delle etimologie e dalla declinazione dei nomi nobili delle piante. Perché il verde, acchiappato tutto insieme, era una delle sue passioni viscerali insieme alla caccia e alla campagna. Fedele al suo alto Montefeltro, di cui aveva conservato il ricordo e il ’calco’ nella parola ironica, era anche un innamorato del mare. Nel tempo libero, non di rado, lo si vedeva al porto ammirare lo spettacolo del tramonto sul San Bartolo.

Lascia i figli Elena, Riccardo, Lorenzo e Giovanni, che con i rispettivi consorti e nipoti l’hanno accudito con amore e affetto fino a ieri mattina. Domani, alle 18, si terrà un rosario nella parrocchia di Cristo Risorto, mentre venerdì mattina, alle 10, si svolgeranno i funerali. Addio, ’dottor Antonio’.

Giorgio Guidelli