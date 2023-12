Addio al maestro. Michele Antonelli: "Grande perdita"

La Pesaro della musica e della cultura è in lutto per la prematura scomparsa del maestro Michele Antonelli (foto). Conosciuto come grande strumentista e come colonna portante dell’orchestra Filarmonica Gioachino Rossini, è stato per anni uno dei musicisti più autorevoli del Rossini Opera Festival. Nato nel ’65, di Sant’Angelo in Lizzola, si era diplomato in flauto, dopo gli studi al Conservatorio di Pesaro e di Parma. Il Rof ha voluto ricordarlo con parole semplici e devote. "Caro Michele, mancherai moltissimo a tutti noi". Commosso il post dell’assessore alla cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini: "Con incredulità e sconcerto – ha scritto – apprendo della prematura scomparsa del Maestro Michele Antonelli, grande artista appassionato, persona di estrema sensibilità artistica ed umana. Era un grande strumentista con una totale dedizione alla musica e all’orchestra Filarmonica Gioachino Rossini che ha portato a una dimensione sia nazionale che internazionale, accompagnando la crescita di Pesaro Città della Musica e di tutto il territorio".