Addio al medico sportivo Marcel Baumuller

Si è spento a 75 anni il dottor Marcel Baumuller, medico chirurgo, originario di Dachau (Germania) che da almeno un trentennio viveva nella nostra provincia, prima in località Ripe di Friano, nel Comune di Fano e poi nella vicina Cerasa di San Costanzo. Oltre che per la sua attività di medico sportivo, che l’ha portato a prendersi cura di numerosi atleti del fanese, Baumuller si è fatto apprezzare anche per l’impegno nell’associazionismo, rivestendo per molti anni il ruolo di presidente dell’Associazione Sport Cultura Cerasa. Tanto da ottenere il premio ‘Api Farfalle’ della Provincia "per essersi distinto nell’organizzazione instancabile della vita sociale del paese e come punto di riferimento dei vari cittadini stranieri trasferitisi nella zona".

Tra i molti messaggi di cordoglio, ieri è arrivato anche quello del sindaco sanconstazese Filippo Sorcinelli: "Con Marcel ho condiviso tante cose, pubbliche e private. È stato un dono conoscerlo e un grande privilegio essergli amico. Si è sempre speso per la comunità". Domani alle 10,30 la cerimonia al campo sportivo di Cerasa.

s.fr.