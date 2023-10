Addio al partigiano Maffeo Marinelli

In questi tempi di guerre si è spenta anche la luce di un importante testimone di pace: Maffeo Marinelli, classe 1925, omaggiato pochi mesi fa dalle sue terre con una mostra documentaria del Centro Culturale “Italo Mancini“ di Schieti. "Un partigiano combattente, minatore, scrittore e testimone, fino alla fine lucido, umano, di una simpatia contagiosa" così lo ricordano le Anpi di Urbino e di Pesaro.

"Maffeo l’inarrestabile, che non ha mai mancato un 25 aprile, che non ha mai rifiutato un racconto, un’intervista, una chiacchierata sotto le fronde di un albero. Maffeo è stato un riferimento della Memoria per tutti noi, sempre pronto a parlare, a ricordare, a raccontare quella che è stata la sua storia ma anche la nostra storia. Raccontava la vita sotto il fascismo e quell’impresa folle e coraggiosa che era la Resistenza, la forza del popolo italiano che trovava il coraggio di riprendersi dalla guerra, l’emigrazione, le miniere, la strage di Marcinelle in cui lui stesso ebbe un ruolo come mediatore linguistico tra le autorità belghe e le famiglie italiane straziate dalla tragedia. E poi raccontava l’Italia rinnovata, la sua nuova vita, la sua famiglia, le riflessioni sul lavoro, i tornei di bocce e la pace, quella pace che aveva perseguito per tutta la vita. Maffeo scriveva poesie e memorie, rielaborava pensosamente i momenti più terribili – e glielo potevi leggere negli occhi –, ma poi, alla fine del suo rimuginio, sul volto gli tornava sempre il sorriso e dimostrava che ogni veleno può essere cancellato – non dimenticato –, ma reso innocuo, se solo si è capaci di rinunciare all’odio e si sceglie l’amore verso gli altri".

In primo luogo la famiglia, la figlia Nannusca, il genero Pino e in particolare la nipote Benedetta che ha curato l’organizzazione della mostra e l’invio dei suoi scritti all’Archivio Diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano dove arricchiranno il valore di un Novecento duro da vivere ma importante da conservare. Marinelli si è spento pochi giorni dopo Amato Antonelli, un suo vecchio compagno partigiano scomparso la settimana scorsa a 101 anni.

In noi resta lo sgomento di un tempo presente che sembra non aver fatto tesoro degli orrori della guerra e dell’odio, ma con la speranza che i costruttori di pace come loro possano essere ricordati, a cominciare dal funerale di Maffeo che si terrà oggi alle 15 nella chiesa di Pieve di Cagna.

Tiziano Mancini