Addio al pittore e incisore Balduini

E’ morto giorni fa a Verucchio (Rimini) il pittore e incisore urbinate Sergio Balduini. Aveva 81 anni. Artista di talento, ha avuto alla Scuola del Libro maestri insigni, come Ceci, Bruscaglia e soprattutto Castellani, di cui è stato uno dei migliori allievi. Nato poco fuori le mura, in una famiglia assai numerosa, ha subito mostrato, attraverso una attenta osservazione della natura, della luce viva e della forza degli elementi, una capacità spiccata e personale di ritrarre il reale, con sintesi efficace nella tecnica incisoria del bianco-nero, come mostra l’autoritratto in compagnia della pipa. La linea figurativa che arriva al pittoricismo, la essenzialità del segno attraverso i chiaroscuri ne hanno fatto un degno erede della scuola urbinate. Aveva una grande sensibilità e un carattere spontaneo. È stato docente di disegno nel riminese, e non ha mai tagliato i legami con Urbino.

m. v.