Addio al volto storico dei vigili. Città in lutto per Roberto Cangini

Urbino perde un volto storico della propria polizia locale: è morto, a 65 anni, Roberto Cangini. Il suo è stato un addio improvviso, per un malore che l’ha colpito lunedì mattina e di cui i tanti urbinati che lo conoscevano hanno scoperto solo mercoledì, in quanto la famiglia ha optato per un funerale in privato. Cangini ha vissuto una vita in divisa, indossata dal 1981 al 31 dicembre 2023, giorno del pensionamento, nella città in cui era nato e cresciuto.

Un lavoro che l’ha messo spesso anche a contatto con i giovani: "Fu lui a portare l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole, all’introduzione del patentino, e ci hanno fatto le condoglianze anche tanti studenti di allora che ancora se ne ricordano – spiega il figlio, Federico –. Per me è stato un esempio di rettitudine, credo che pochi abbiano indossato la divisa come l’ha fatto lui. Poi è stato a lungo uno sportivo: era nel Cus Urbino, ha giocato a calcio, ha fatto tante gare di getto del peso ed era un grande nuotatore. Tutti i principi dello sport e del lavoro li ha riportati anche in famiglia. È stato un padre meraviglioso ed è stato in simbiosi totale con mia madre Agnese per 47 anni. Ringrazio chiunque l’abbia ricordato".

Durante tutta la carriera, Cangini ha guidato con dedizione il reparto infortunistica stradale del Comune, collaborando strettamente con la polizia giudiziaria e ricoprendo, negli ultimi anni, anche il ruolo di vicecomandante. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra i colleghi con cui ha condiviso una vita di servizio. A ricordarlo con commozione è il comandante Fabio Mengucci: "Era instancabile, sempre pronto a dare il massimo, anche per il bene della cittadinanza. La sua scomparsa è stata un colpo al cuore per tutti noi: era un punto di riferimento per l’intero corpo di polizia locale. Negli ultimi tempi mi ha affiancato nel ruolo di vicecomandante, offrendo un supporto prezioso e costante. Non posso che ringraziarlo e stringermi, con affetto, attorno alla sua famiglia".

Cordoglio anche dall’amministrazione comunale, espressa dal sindaco Maurizio Gambini: "La sua scomparsa mi ha profondamente addolorato. Quando sono diventato sindaco, Roberto era già un punto di riferimento per il nostro Comando. Lo ricordo come una persona franca e solare, svolgeva il proprio lavoro in modo attento e appassionato, i colleghi gli erano affezionati e lo rispettavano. Lascia un grande vuoto negli uffici della polizia locale e in tutto il Comune. Porgo alla moglie Agnese, al figlio Federico e a tutta la sua famiglia le più sincere condoglianze".

