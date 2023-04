Addio alla mamma di Ambrosini Oggi l’ultimo saluto a Cristo Re

Si svolgerà oggi alle 11 nella chiesa di Cristo Re, il funerale di Paola Valentini, mamma di Massimo "Ambro" Ambrosini. Malata da un anno, si è spenta il giorno della vigilia di Pasqua, all’età di 73 anni. Paola, che aveva lavorato come apprezzata e solerte impiegata dell’allora Amga, l’azienda municipalizzata gas ed acqua, era la figlia dello storico e grande camminatore, ragioniere capo del Comune di Pesaro, Alterino Valentini, scomparso all’età di 103 anni, nel 2015; e moglie di Guerrino Ambrosini, noto ex farmacista della farmacia dei fratelli Albini, nella centralissima via San Francesco ed ex dirigente sportivo dell’Adriatico calcio, prima società in cui militò Massimo che poi prese il volo per il prolifico settore giovanile del Cesena.

Per la famiglia Ambrosini, purtroppo, un periodo non facile visto che Massimo recentemente ha anche annunciato la battaglia che sta conducendo al fianco del figlio minore Alessandro. A nemmeno tre anni al piccolo è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, una malattia attualmente incurabile, e così l’ex campione, oggi opinionista televisivo, ha iniziato a spendere la propria notorietà a favore della ricerca scientifica per aiutare suo figlio e tanti altri bambini ammalati. Fra le iniziative, la partecipazione alla recente Milano Marathon. Apprezzato per le sue qualità umane oltre che per quelle tecniche, il 45enne ex centrocampista sta ricevendo messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio. Ambrosini ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cesena prima di vivere un primo biennio al Milan, affermarsi al Vicenza in prestito poi tornare in rossonero per quindici stagioni che gli hanno regalato, fra tanti trofei, quattro scudetti e due Champions League. Prima di ritirarsi con un’ultima stagione alla Fiorentina nel 2014, ha collezionato anche 35 gare in Nazionale mancando però l’appuntamento con i Mondiali del 2006.

A Pesaro sono attesi anche tanti amici ed ex colleghi per i funerali di sua mamma. Tra i familiari che piangono la signora Paola, anche la figlia Valeria, la nuora Paola e gli adorati nipoti: Federico, Angelica e Alessandro. Il rito funebre si terrà oggi, alle 11, nella chiesa di Cristo Re, in viale della Vittoria, la parrocchia frequentata da tutta la famiglia Ambrosini, e come si legge nel manifesto funebre: "Non fiori ma offerte all’Ant (Associazione nazionale tumori) e alla chiesa di Cristo Re".

l. d.