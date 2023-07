Addio alla religiosa dagli occhi vivi: due momenti per ricordare suor Clelia

Due momenti per ricordare suor Clelia delle piccole Ancelle del Sacro cuore, che si è spenta sabato scorso ad Arezzo, sono stati organizzati anche a Pesaro dove la religiosa era molto conosciuta e apprezzata: domani ci sarà un incontro di preghiera alle 19 davanti alla grotta del convento di via Amendola con la presenza di ex alunni e delle suore, mentre domenica nella chiesa di Cristo Re sarà celebrata una Messa. "Suor Clelia – ricorda don Mario Florio – era arrivata in via Amendola nel lontano 1946. Come maestra ha fatto scuola fino agli anni ’90 a generazioni di pesaresi. Tra gli altri anche ai nati nel 1961 che hanno stretto con lei un bellissimo rapporto che si è prolungato fino all’ultimo. Lo scorso mese di giugno un gruppo di questi studenti le ha fatto visita prima della sua partenza per Arezzo dove il 27 giugno aveva compiuto 99 anni. Con grande affetto ci uniamo al cordoglio della comunità delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, grati per questa testimonianza di dedizione generosa, di fede, saggezza e vera amicizia". Don Mario ha dedicato alla religiosa una poesia: "Anima bella, cuore semplice, ancora e sempre nei lunghi anni del tuo apostolato, nella casa del beato Liviero, fatta per piccoli bisognosi di luce e di sole. Occhietti vivi, mai smarriti, se non in quel lettino, con quelle ciocche ancora vive e lievi. Parola dritta al cuore di ognuno, sempre amabile, anche nei giorni grevi del tuo respiro incerto. Pieno di cielo, il tuo sguardo, ormai segnato, canuto e dolce... parlaci ancora: astine, numeri, letterine e leccornie, splendide ricreazioni, con qualche nota al piano, suona sonora la tua lezione immensa".

d.e.