Addio all’anima dei "Ping Pong"

Andrea Biancani ricorda nel momento dell’addio il musicista Maurizio Palazzi: "Con grande rammarico ho appreso – dice l’attentissimo consigliere regionale – della scomparsa di Maurizio Palazzi, anima dell’orchestra "Ping Pong" e grande appassionato di musica. Ma soprattutto un uomo socievole che amava la compagni, dolce, gentile, pacato, simpatico sempre con un sorriso sulle labbra, anche nell’ultimo periodo della sua vita". E poi prosegue: "Assiduo frequentatore del jazz village di Pesaro, dove abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme. Era soprattutto un grande animatore di serate musicali in tutto il territorio e nei quartieri della città dove con la sua musica portava gioia e allegria. Devo dire che lo ricorderò sempre con affetto e simpatia".

Il consigliere regionale coglie la palla al balzo: "Le mie più sentite condoglianze alla moglie Denis, a sua figlia Maruska e a tutti i suoi cari". Maruska racconta così l’addio al padre: "Ce l’abbiamo messa tutta – dice – ma questa volta non siamo riusciti a tornare a casa. Il mio adorato e fighissimo babbo ha deciso di andare a suonare altrove serenamente. L’ho accarezzato tanto e baciato fino all’ultimo secondo, anche per tutti voi. Trattengo in me il suo cuore grande e la sua voglia di far festa, la casa sempre aperta e la tavola imbandita". Oggi martedì 13 alle 18, il rosario. Il funerale domani, mercoledì 14, alle ore 16 alla Chiesa di Santa Veneranda.