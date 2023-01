Addio all’appuntato Giacinto Proto

A Fano lo conoscevano tutti come "Gianni il Baffo", ma tra i carabinieri era più formalmente l’appuntato Proto. Grande commozione l’altro pomeriggio nella chiesa della Gran Madre di Dio a San Lazzaro per l’ultimo saluto all’appuntato in congedo originario della Puglia, ma ormai da tanti anni fanese d’adozione. C’erano amici e tantissimi colleghi in divisa, ai funerali di Giacinto Proto (foto), 94 anni di cui 40 trascorsi indossando l’uniforme dell’Arma, un’istituzione per la quale ha mostrato fino all’ultimo un grandissimo attaccamento. Uno spirito di attaccamento, il suo, tanto radicato e sincero che lo ha trasmesso anche a uno dei suoi figli, il Luogotenente Fabio Proto, comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno. Era il 1948 quando Giacinto Proto si arruolò: destinazione Sicilia. Numerose le indagini antimafia eseguite, così come le attività investigative per la cattura della famosa "Banda Giuliano". Trasferito nelle Marche nel 1958, ha prestato servizio nel maceratese e poi a Fano dal 1960 fino al congedo.