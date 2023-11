Addio all’architetto ’sacro’. Plasmò il volto della città

Si è spento ieri mattina, a 88 anni, nella sua casa dietro la caserma Paolini, "l’architetto sacro". Così aveva definito Gianni Lamedica il vescovo Costanzo Micci. Una definizione non casuale perché Lamedica aveva progettato la chiesa di Fano 2, quella di Tavernelle, di Sterpeti, di Rosciano, di Calmazzo, di San Marco a Sassonia e San Sebastiano a Bellocchi. Ma il primo lavoro di Lamedica, dopo la laurea a Roma, è stato il monastero delle Benedettine a Monte Giove che fece sviluppando la villa del vescovo "adagiando lo sviluppo nel contesto paesaggistico". Era il 1969. Un ricordo particolare di questo professionista, arriva dal priore, al secolo Carlino Bertini: "Quando abbiamo ricostruito San Pietro in Episcopio – dice – avevamo usato per la parte superiore dei mattoni nuovi. Arrivò Gianni e mi fece abbattere tutto, per cui dovemmo ricostruire la facciata. Andammo in cerca di materiale antico in un deposito comunale e ad aiutarmi a caricare i vecchi mattoni fu l’allora sidaco Gustavo Mazzoni. Lamedica era un artista".

Ma legare Gianni Lamedica a questo filo con la Curia sarebbe riduttivo, perché tutti i suoi lavori sono vincolati dalla soprintendenza e sono stati al centro di due convegni organizzata dalla Politecnica di Ancona ed ora il nipote ha anche prodotto un documentario che ripercorre tutte le opere fatte dal nonno. "Era arrivato a Fano che aveva 5 anni e si sentiva fanese in tutto e per tutto – dice il figlio Ippolito – ed era legato a questa sua terra ed anche alla vallata del Metauro. Tra le tante battaglie vorrei ricordare quella per impedire all’Anas la costruzione di un viadotto che passava sopra le Marmitte dei Giganti, salvandole. E quando stese il progetto per il nuovo Prg di Fossombrone riuscì a vincolare tutta l’area archeologica che volevano trasformare in zona artigianale". Aveva studiato e disegnato residenze che punteggiano il tessuto urbano cittadino, ma sono soprattutto due i progetti che legano legano la città a questo professionista. La prima è la rivisitazione di tutta la zona della Sassonia e cioè tutto il percorso che si snoda lato mare, secondo una visione protagonista di un’esposizione a Stresa. Da ricordare anche tutta la zona Trave che Lamedica aveva pensato come grande polo sportivo che prevedeva anche la piscina.

Per ragioni di parentela era legato a Luciano Benini di Bene Comune: "Ci legava una forte amicizia ed era bello parlare con lui di architettura e urbanistica, da uomo di profonda cultura qual era. Si ascoltava con grande piacere anche perché quando parlava muoveva le mani come se stesse disegnando e progettando. Il suo senso della città attuale era legato allo sviluppo della Città dei Bambini che riteneva centrale per la costruzione urbanistica della città". Una delle sue ultime progettazioni è stato il cimitero dell’Ulivo pensato come universale perché all’interno non c’è una chiesetta ma solo la sala del commiato. Tanti i ricordi di questo professionista, compreso quello del sindaco: "Con il linguaggio all’architettura - afferma Massimo Seri - ha saputo declinare i valori e l’identità della città. Talentuoso e visionario, ha messo la firma su edifici importanti e riqualificazioni rilevanti della città. La sua memoria vive nelle sue intuizioni e nella sua capacità di aver saputo tradurre le esigenze dello spazio e del contemporaneo". Lascia oltre alla seconda moglie Anna Brunori, i figli Ippolito e Barbara. Il funerale domani alle 15 nella Cattedrale.

m.g.