Addio all’artista che amava il mare La provincia rende omaggio a Piattella

Amava il mare Oscar Piattella. Anche se l’ispirazione gliela dava la montagna. Ma tutte le settimane lasciava Cantiano per venire a Pesaro, la città dove era nato e dove aveva trascorso tutta la sua gioventù "per raccogliere le conchiglie che poi triturava per farci i colori ed anche per portare via la sabbia che poi usava per i suoi dipinti", racconta il nipote Alessandro che gli è stato accanto fino all’ultimo momento. Perché Oscar Piattella è morto ieri mattina all’interno di una ambulanza che lo stava trasportando all’ospedale di Urbino. A stroncarlo una crisi cardiaca. "Questa mattina non stava bene ed aveva forti dolori alla testa, ma era lucidissimo – continua Alessandro – per cui ho tentato di caricarlo in auto assieme a mio fratello Riccardo per trasportarlo. Ma non stava in piedi, era debolissimo per cui abbiamo chiamato l’ambulanza". Oscar Piattella aveva 90 anni ed è un pesarese doc. Aveva abitato per tanti anni in una palazzina di via Mazzini angolo via Gargattoli, accanto alla Fondazione. Era laureato in farmacia e proprio questa professione lo aveva portato via dalla città subito dopo la laurea per trasferirsi a Cantiano dove la famiglia aveva in gestione la farmacia comunale. Un figlio, Augusto...